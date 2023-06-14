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Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakada oyundan alınırken teknik direktör Emre Belözoğlu'na tepki gösteren Caner Erkin için kulübü tarafından flaş bir karar alındı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:38
Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Türkiye Kupası Finali'nde ilk yarıda Fenerbahçe karşısında 2-0 geri düşen Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 34. dakikada 3 değişiklik birden yaptı.

Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil oldular.

Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekti. Hocasının uzattığı eli geri çevirmese de Caner Erkin'in karardan pek memnun olmadığı belliydi.

Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Milliyet'e konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ; Caner Erkin konusunda kararlarını açıkladı.

Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Gümüşdağ açıklamasında, "Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Ben bu olaya olumlu bakamam. Gereği yapılacaktır." dedi.

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