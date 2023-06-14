Başakşehir'in Caner Erkin kararı belli oldu!

Gümüşdağ açıklamasında, "Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Ben bu olaya olumlu bakamam. Gereği yapılacaktır." dedi.