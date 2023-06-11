Haberler Başakşehir 1 taşla 2 kuş

1 taşla 2 kuş

Başakşehir finalde galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası’nı kazanıp hem sezonu bir şampiyonlukla bitirmek hem de Avrupa’ya vize almak amacında. Teknik patron Belözoğlu takımına güveniyor...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
1 taşla 2 kuş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir, kupayı kazanmaktan başka bir seçenek düşünmüyor. Turuncu lacivertli takımın hocası Emre Belözoğlu, hem sezonu kupayla bitirmek hem de Avrupa vizesi alabilmek için 90 dakika boyunca mücadele edeceklerini belirtti. Belözoğlu şunları söyledi:

BİR İLK PEŞİNDE
"Fenerbahçe de kupayı istiyor ancak daha hırslı ve şansı yaver giden kazanacak. Bu biz olmak istiyoruz. Kapasitemizin üstünde mücadele edeceğiz..." Öte yandan Başakşehir daha önce 2 Türkiye Kupası finali oynadı ancak başarılı olamadı. İstanbul BB adıyla ilk kez 2011'de finalde mücadele eden Başakşehir 2017'de de yine mutlu sona ulaşamadı.

Başakşehir, şampiyon olursa Avrupa kupalarına gidecek. Ligi 5. tamamlayan turuncu-lacivertliler Avrupa vizesi alamadı. Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması halinde Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda hak lig 4.sü Adana Demir'e geçecek.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK
Ayrıca önemli isimlerinden Joao Figueiredo da 90 dakika bitiminde kupayı kaldıracaklarını söyledi. Brezilyalı forvet karşılaşmaya hem fiziksel hem mental olarak çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

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