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BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelcek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak olan müsabaka öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 09:08
BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Ankaragücü ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

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