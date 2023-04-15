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Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer: “Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık”

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Başakşehir, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmadan sonra Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu ve “Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 19:15
Medipol Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer: “Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık”

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istedikleri sonucun bu olmadığını dile getirerek, "Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Başakşehir, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "İstanbulspor'u tebrik ediyoruz. Bugün iyi oyun oynadılar ve saha içerisinde oldukça istekli bir görüntü sergilediler. Netice olarak galip geldiler. Başa baş bir şekilde devam eden oyunda frikik organizasyonundan yediğimiz gol sonrası geriye düştük. Rakip alanda istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Biz de mücadeleci göründük ama sonuca ulaşamadık. Maç içerisinde istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz sonuç bu değildi" diye konuştu.

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