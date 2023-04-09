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Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer Sivasspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 18:36
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer Sivasspor maçı sonrası konuştu!
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Sivasspor maçının ardından, "Oyuncularımız bugün ellerinden geleni yaptı. Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözer, "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Sivas'a karşı oynamak kolay değildi. İlk devre oyuna sahip çıkmak istedik. Bugün çok top kaybımız vardı. Basit bir hatadan gol yedik. Duran toptan da beraberliği bulduk. Bizi Galatasaray ve kupa maçı çok zorlamıştı, bazı oyuncularımız yorgundu. Oyuncularımız bugün ellerinden geleni yaptı. Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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