Caner Erkin bin pişman! Şimdi ne yapacak?

Son dakika spor haberi: Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Caner Erkin kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Sezon öncesi birçok takımdan teklif almasına rağmen İstanbul'da kalmayı tercih eden 34 yaşındaki oyuncunun adeta dünyası başına yıkıldı. Peki şimdi ne yapacak? İşte detaylar...
Başakşehir HaberleriGiriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 13:30Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 14:04
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Avrupa'dan da talipleri olan Caner Erkin, düzenli forma giymek için İstanbul ekibini tercih etmişti ancak tecrübeli futbolcunun dünyası başına yıkıldı.
Karagümrük sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Caner Erkin'e Mallorca ve Getafe başta olmak üzere bazı Avrupa ekipleri talip olmuştu. İstanbul'daki düzenini bozmak istemeyen ve düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Caner Erkin'in tercihi Başakşehir olmuştu.
TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU Akşam'ın haberine göre; Caner Erkin'in kariyeri hiç de planladığı gibi gitmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözüne giremeyen deneyimli sol bek adeta unutuldu. Şu ana kadar turuncu-lacivertlilerde sadece 4 dakika süre alabilen Caner Erkin, yedek kulübesinden çıkamaz hale geldi.
Caner Erkin'in Başakşehir tercihi sebebiyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Süper Lig'in ilk yarısında Karagümrük formasıyla 12 maça çıkan Caner Erkin 6 asistlik katkı vermişti.