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Başakşehir'de Erdinç Sözer'den galibiyet yorumu! “Mücadelenin karşılığını aldık”

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçı ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 20:49
Başakşehir'de Erdinç Sözer'den galibiyet yorumu! “Mücadelenin karşılığını aldık”

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Takımı tebrik etmek isterim. 6 maçtır galibiyet alamamıştık.

Bugün kazanmak için çıktık. Çok önemli bir durum. Ligin son dönemine geldik. Bugünkü maç geleceği de gösterdi. İlk devre güzel pozisyonlar çıkartmaya çalıştık. İkinci devre topu daha çok rakibe verdik. Son anda rakip her şeyi öne atınca tehlikeli geldiler. Biz çok güzel mücadele verdik. Mücadelenin karşılığını aldık" şeklinde konuştu.

Maçtan sakatlanarak çıkan Serdar Gürler'in durumunun doktorların raporu sonrası bakacaklarını söyleyen Sözer, penaltı pozisyonu için de şunları söyledi:

"Haklı bir şekilde itirazımız oldu. Verilmeyen penaltı haksızlık hissediyoruz, üzgünüz. Bugün yüzde yüz penaltı, kol dışarıda top değişiyor. Tek bir karar olmalı. Memnun değiliz, inşallah gelecek maçlarda bu durum daha net değişir."

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