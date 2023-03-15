Başakşehir'de Emre Belözoğlu'dan mağlubiyet sözleri! "Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir 1-1'lik skorun rövanşında Gent'e sahasında 4-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından ise Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

Çok üzgünüm. Bu ikinci mağlubiyetimiz oldu. Bir de Fiorentina'ya yenilmiştik. Oyunculara, mevcut kapasitelerince bütün istek, arzu ve iştahından dolayı teşekkür ediyorum. Doğru bir stratejiyle sahaya çıktık ama bize göre daha genç ve dinamik bir takımla karşılaştık.

Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Evlerine mutlu bir şekilde geri dönmelerini isterdim. Ülke puanına iyi hizmet eden bir takım olduk. Çeyrek finale kalmak isterdim ama olmadı.

Oyuna başlangıç iştah hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik.

Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi.