Gedikli unutulmadı

Karşılaşma öncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Başakşehir kulübü sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundular.
Karşılaşmaöncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Başakşehir kulübü sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundular.