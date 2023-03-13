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Gedikli unutulmadı

Karşılaşma öncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Başakşehir kulübü sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundular.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Gedikli unutulmadı
Karşılaşma öncesinde, A Milli Takımın eski kalecisi ve Artvin Hopaspor'un kaleci antrenörü Okan Gedikali'nin vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Başakşehir kulübü sahaya, "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıkararak depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundular.
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