Haberler Başakşehir 22 maçta 22 gol yedi

22 maçta 22 gol yedi

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler kalesinde 17 gol gören G.Saray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
22 maçta 22 gol yedi
Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler kalesinde 17 gol gören G.Saray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapattı.
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