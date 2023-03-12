22 maçta 22 gol yedi

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler kalesinde 17 gol gören G.Saray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapattı.
Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler kalesinde 17 gol gören G.Saray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Başakşehir, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapattı.