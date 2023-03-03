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Alanyaspor-Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, kötü oyunlarının karşılığını mağlubiyet olarak aldıklarını söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 23:06
Alanyaspor-Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, kötü oyunlarının karşılığını mağlubiyet olarak aldıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul dışındaki deplasmanlara benzer bir deplasman maçı oynadıklarını belirtti.

İstanbul dışındaki deplasman maçlarında bugüne kadar iyi oynamadıklarını anlatan Belözoğlu, "Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir maç oldu. Sorumluluk benim. Kötü oyunun sorumluluğu bende. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Belözoğlu, önlerinde bir Avrupa maçı olduğunu hatırlatarak, "Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Alanyaspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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