Figueiredo’dan 3.5 yıllık imza

Başakşehir, Gaziantep FK forması giyen Joao Figueiredo'yla anlaşma sağlamıştı. Kırmızı-siyahlılar, dün bu ayrılığı duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun 3.5 yıllığına Başakşehir'de oynayacağı bildirildi. Gaziantep FK, 650 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak. Bu sezon 22 maça çıkan Figueiredo, 7 kez ağları sarstı.
Başakşehir, Gaziantep FK forması giyen Joao Figueiredo'yla anlaşma sağlamıştı. Kırmızı-siyahlılar, dün bu ayrılığı duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun 3.5 yıllığına Başakşehir'de oynayacağı bildirildi. Gaziantep FK, 650 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak. Bu sezon 22 maça çıkan Figueiredo, 7 kez ağları sarstı.