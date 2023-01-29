Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık

Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:18
Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Maçın ilk 60-70 dakikası çok net bir oyun ve çok net bir skor ortaya çıktı. Bence skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık. İyi çalıştık, topun bizde olduğu planlarımız net şekilde işledi. Özellikle baskılarda çalıştığımız bütün her şeyin karşımıza çıkması bizi mutlu etti. Oyuncuların isteği arzusu çok yüksek, galibiyetten dolayı mutluyuz. Budan sonraki haftalarda Konyaspor'a başarıla diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün, yarın bir orta saha oyuncusunu kulübümüz açıklayacaktır"

Belözoğlu, "Ndayishimiye'nin ayrılmasının ardından orta sahaya transfer gündeminizde mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bugün, yarın bir orta saha oyuncusunu kulübümüz açıklayacaktır. Kafamızda bir orta saha oyuncusu var. Net bir planımız vardı, Youssouf sonrasında. Son aşamada olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz, sadece transfer yapmak için değil. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek yetenekli, oyunumuza katkı sağlayacak belki 1, belki 2 oyuncuyu içeriye katmayı düşünüyoruz. Şu an takımımızın gösterdiği performans gayet memnun edici. Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, forvet transferi yapıp yapmayacakları yönündeki soruyu ise, "Ön alanda oynayabilecek, farklı mevkilerde oynayabilecek bir oyuncu olabilir. Ama merkeze de bir tane oyuncu görünüyor. Yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arasındaki hamleler sezon başı gibi değil, oyuncu almak için almaktan ziyade, takımdaşlığı yüksek oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Bertrand Traore'nin durumu hakkında ise, "Dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurt dışında tedavi görme süreci oldu. Bu hafta onun da durumu netleşir. Hem sakatlığıyla hem de geleceğiyle alakalı." açıklamasında bulundu.

DİĞER
Serdar Ortaç 8 odalı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı
İstanbul Çekmeköy'de feci olay! Bir araç askeri eğlencesi yapan grubun içine daldı! Ölü ve yaralılar var!
Jorge Jesus: Önemli olan galip gelmekti
Zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti!
Başakşehir - Konyaspor | CANLI
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stanojevic: Çok pas hatası yaptık Stanojevic: Çok pas hatası yaptık 22:19
Enner Valencia: Kariyerimde ilk defa... Enner Valencia: Kariyerimde ilk defa... 22:18
Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık 22:17
Zorlu maçta kazanan çıkmadı! Zorlu maçta kazanan çıkmadı! 22:12
Borussia Dortmund zirveden kopmadı! Borussia Dortmund zirveden kopmadı! 22:00
Arda Güler: Valencia'nın hakkını vermek lazım! Arda Güler: Valencia'nın hakkını vermek lazım! 21:51
Daha Eski
Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! 21:44
Jorge Jesus: Önemli olan galip gelmekti Jorge Jesus: Önemli olan galip gelmekti 21:43
Denizli'de puanlar paylaşıldı! Denizli'de puanlar paylaşıldı! 21:20
Zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... Zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 21:08
Fenerbahçe farklı kazandı! Fenerbahçe farklı kazandı! 21:06
Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti! Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti! 21:00