Haberler Başakşehir Youssouf Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu!

Youssouf Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Fransız ekibi Nice'ye transferi gerçekleşti. Başarılı oyuncu için açıklama yapan Başakşehir kulübü, 'Youssouf'a vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyoruz' ifadeleri yer aldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:51
Youssouf Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu!

Medipol Başakşehir, Burundili defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

İki sezondur Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye kariyerine Fransa'da devam edecek. Başakşehir'den transfer ilgili yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

DİĞER
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra'nın babalık sevinci!
Süper Lig'de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?
Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...
Dele Alli'yi kurtaracak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ndayishimiye sağlık kontrolünden geçti!
G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (25 Ocak)
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (25 Ocak sayısal sonuçları)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu 21:52
Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! 21:13
Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! 21:10
Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! 20:31
Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! 20:08
Orhun Ene Tofaş'ta! Orhun Ene Tofaş'ta! 19:31
Daha Eski
Samsun Erzurum maçına hazırlanıyor Samsun Erzurum maçına hazırlanıyor 19:27
İstanbulspor Cajic ile yollarını ayırdı! İstanbulspor Cajic ile yollarını ayırdı! 19:04
Fatih Karagümrük'ten Borini açıklaması! Fatih Karagümrük'ten Borini açıklaması! 18:49
Tottenham'dan Arnaut Danjuma hamlesi! Tottenham'dan Arnaut Danjuma hamlesi! 18:28
Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde! Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde! 18:14
Sivasspor A. Demirspor maçına hazırlanıyor Sivasspor A. Demirspor maçına hazırlanıyor 17:48