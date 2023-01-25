Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Nice'te sağlık kontrolünden geçti. L'Equipe'te yer alan habere göre hem defans hem de orta saha hattında forma giyen Ndayishimiye, Nice ile anlaşma sağladı ve bugün kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Oyuncunun 11 milyon euro artı bonuslar karşılığında Fransız ekibine satıldığı ifade ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.