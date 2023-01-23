Haberler Başakşehir Başakşehir'den transferde Edgar Ie sürprizi!

Başakşehir'den transferde Edgar Ie sürprizi!

Son dakika spor haberleri... Medipol Başakşehir transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. İstanbul temsilcisi, daha önce Trabzonspor forması giyen Edgar Ie ile görüşüyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:23
Başakşehir'den transferde Edgar Ie sürprizi!

Medipol Başakşehir transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un son dakika haberine göre İstanbul temsilcisi, daha önce Trabzonspor forması giyen Edgar Ie ile görüşüyor.

TRANSFERİN 2-3 GÜNE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Edgar, Başakşehir'le transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet edildi. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Deneyimli oyuncunun, takımdan ayrılması beklenen Ndayishimiye'nin yerine transfer edilmesi bekleniyor. Portekizli savunmacının İstanbul ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Edgar'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transferin 2-3 gün içerisinde sonlanması bekleniyor.

EDGAR IE KİMDİR?

1 Mayıs 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Kariyerine Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de başladı. Barcelona B, Villerral B, Belenenses, Lille, Trabzonspor ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. Sezon başından bu yana kulüpsüz olan Edgar Ie, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun boyu 1.82 cm... Portekiz pasaportu da bulunan ve Portekiz Milli Takımı ile 1 maça çıkan Edgar Ie'nin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

DİĞER
Erkek bebek bekleyen Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk kare geldi!
Yalı Çapkını'nın Ferit'i meğer İbrahim Tatlıses'in oğluymuş! Görenlerin nutku tutuldu Mert Ramazan Demir ile İdo Tatlıses...
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
Savunmada büyük kriz! Giresun maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belözoğlu'dan Seferovic açıklaması! Transferi...
Emre Belözoğlu'ndan 5 değişiklik
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (23 Ocak 2023)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter - Empoli maçı saat kaçta? Inter - Empoli maçı saat kaçta? 11:38
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 11:35
Resmi açıklama geldi! Transfer... Resmi açıklama geldi! Transfer... 11:32
Bologna - Cremonese maçı saat kaçta? Bologna - Cremonese maçı saat kaçta? 11:31
Fulham - Tottenham maçı saat kaçta? Fulham - Tottenham maçı saat kaçta? 11:18
Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın gündemindeki isim... Almanlar duyurdu! Beşiktaş'ın gündemindeki isim... 11:06
Daha Eski
Edgar Ie sürprizi! İstanbul'a davet edildi Edgar Ie sürprizi! İstanbul'a davet edildi 11:03
Savunmada büyük kriz! Giresun maçında... Savunmada büyük kriz! Giresun maçında... 10:29
Rizespor - Denizlispor maçı saat kaçta? Rizespor - Denizlispor maçı saat kaçta? 10:26
Konyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Konyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:56
Sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı! Sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı! 09:53
Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick 09:25