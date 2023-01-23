Başakşehir'den transferde Edgar Ie sürprizi!

Medipol Başakşehir transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un son dakika haberine göre İstanbul temsilcisi, daha önce Trabzonspor forması giyen Edgar Ie ile görüşüyor.

TRANSFERİN 2-3 GÜNE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Edgar, Başakşehir'le transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet edildi. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Deneyimli oyuncunun, takımdan ayrılması beklenen Ndayishimiye'nin yerine transfer edilmesi bekleniyor. Portekizli savunmacının İstanbul ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Edgar'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transferin 2-3 gün içerisinde sonlanması bekleniyor.

EDGAR IE KİMDİR?

1 Mayıs 1994 tarihinde Gine Bissau'da doğdu. Kariyerine Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de başladı. Barcelona B, Villerral B, Belenenses, Lille, Trabzonspor ve Feyenoord gibi takımlarda forma giydi. Sezon başından bu yana kulüpsüz olan Edgar Ie, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun boyu 1.82 cm... Portekiz pasaportu da bulunan ve Portekiz Milli Takımı ile 1 maça çıkan Edgar Ie'nin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...