Haberler Başakşehir Başakşehir'e Antep şoku!

Başakşehir'e Antep şoku!

Süper Lig'de zirve takipçilerinden Başakşehir, Gaziantep'te uzatmalarda yıkıldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Başakşehir'e Antep şoku!

Başakşehir, 44'te Berkay'la öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 6 dakikalık uzatma verilen ve oyuncu değişiklikleriyle 7. dakikaya sarkan maçta 90+7'de Maxim'le Başakşehir'i şoke etti. Şehir, üst üste 2 galibiyetin ardından zirve yarışında yara aldı. Antep'in ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

EMEĞİMİZİ TEKMELEDİK!

Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle kulübede yardımcısı Erdinç Sözer yer aldı. Sözer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak için dakika kaç olursa olsun dikkatli olman gerekiyor. Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık. Kendi emeğimizi tekmeledik, çok üzgünüz" diye konuştu.

TAVRI ŞIK DEĞİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikada 1 puan aldıkları için oyuncularını kutlarken, VAR kayıtlarının yayınlandığı Beşiktaş maçıyla ilgili hakeme tepki gösterdi. Bulut, "Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek cevap veriyor. Çok şık değil futbol adına" dedi.

DİĞER
Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak
Pelin Akil dehşeti yaşamıştı! Güzel oyuncudan sağduyu çağrısı
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam...
İşte Ozan Tufan pazarlığının detayları: Masadaki teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep puanı son dakikada aldı!
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" 07:41
Tempo artmalı Tempo artmalı 06:32
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Daha Eski
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:01
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:00
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 00:55
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 00:55
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! 00:55
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 00:54