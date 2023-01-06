Başakşehir'e Antep şoku!

Başakşehir, 44'te Berkay'la öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 6 dakikalık uzatma verilen ve oyuncu değişiklikleriyle 7. dakikaya sarkan maçta 90+7'de Maxim'le Başakşehir'i şoke etti. Şehir, üst üste 2 galibiyetin ardından zirve yarışında yara aldı. Antep'in ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

EMEĞİMİZİ TEKMELEDİK!

Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle kulübede yardımcısı Erdinç Sözer yer aldı. Sözer, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak için dakika kaç olursa olsun dikkatli olman gerekiyor. Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık. Kendi emeğimizi tekmeledik, çok üzgünüz" diye konuştu.

TAVRI ŞIK DEĞİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikada 1 puan aldıkları için oyuncularını kutlarken, VAR kayıtlarının yayınlandığı Beşiktaş maçıyla ilgili hakeme tepki gösterdi. Bulut, "Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek cevap veriyor. Çok şık değil futbol adına" dedi.