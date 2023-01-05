Haberler Başakşehir Erdinç Sözer: Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık!

Erdinç Sözer: Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık!

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, 1-1 berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık" dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 20:52
Erdinç Sözer: Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık!

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu maçın son dakikasına 1-0 önde giren İstanbul ekibi, 90+6. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Başakşehir, bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Maç öncesi beklediğimiz gibi iyi organize olan ve geçişleri etkili olan bir Gaziantep takımı vardı. Maça iyi hazırlanmıştık, ilk devrede de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Sabırlı ve paslı oyunla maçı domine ettik. İyi oyunumuzla 3-4 güzel pozisyon yakaladık. Berkay'ın çok güzel bir golüyle de öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oyunumuzu sürdürerek ikinci golü bulmaya çalıştık. Son dakikalarda Gaziantep takımı uzun toplarla tehlikeli pozisyonlara girdi. Maçı kazanmak için dakika kaç olursa olsun dikkatli olman gerekiyor. Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık. Bugün hedefimiz galibiyetti ama 1 puan aldık. O nedenle hepimiz çok üzgünüz. Kendi emeğimizi tekmeledik, çok üzgünüz" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Süper Lig’de yılın transferini devre arasında yapıyor! Jorge Jesus gözden çıkarmıştı, Şenol Güneş kapıyor...
YSK'dan seçim malzeme hazırlıklarıyla ilgili açıklama: Erken seçim vurgusu
Jesus raporunu verdi! F.Bahçe'de 8 ayrılık...
Gaziantep puanı son dakikada aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep puanı son dakikada aldı!
Özil'e Arabistan kancası! Görüşmeler başladı
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI 19:58
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! 19:40
Gaziantep puanı son dakikada aldı! Gaziantep puanı son dakikada aldı! 19:01
Chelsea, Badiashile'yi transfer etti Chelsea, Badiashile'yi transfer etti 18:19
Trabzonspor - Giresunspor | CANLI Trabzonspor - Giresunspor | CANLI 18:17
Trabzonspor - Giresunspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Giresunspor | İlk 11'ler belli oldu 18:10
Daha Eski
Gaziantep FK - Başakşehir | CANLI Gaziantep FK - Başakşehir | CANLI 16:58
Lecce'li futbolcular Umtiti ve Banda'ya ırkçı saldırı! Lecce'li futbolcular Umtiti ve Banda'ya ırkçı saldırı! 16:50
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 16:25
Trabzonspor ve Başakşehir’den 2’nci Lig ekibine transfer Trabzonspor ve Başakşehir’den 2’nci Lig ekibine transfer 16:09
Trabzonspor Giresunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Giresunspor maçı hangi kanalda? 16:02
Derbi öncesi G.Saray'da Icardi gelişmesi! Derbi öncesi G.Saray'da Icardi gelişmesi! 15:57