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Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Başakşehir - Antalyaspor canlı anlatım) Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Başakşehir sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Başakşehir - Antalyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 16:57
Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Başakşehir - Antalyaspor canlı anlatım) Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Kudryashov, Ömer, Cemali, Ufuk, Soner, Ghacha, Gökdeniz, Wright, Adriano

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Antalyaspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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