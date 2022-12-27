Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Başakşehir - Antalyaspor canlı anlatım) Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Kudryashov, Ömer, Cemali, Ufuk, Soner, Ghacha, Gökdeniz, Wright, Adriano

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.