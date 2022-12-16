Haberler Başakşehir Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş ile adı anılan Caner Erkin'in transferine ilişkin sürpriz yaşandı. Caner'in adı Beşiktaş ile geçmesinin ardından siyah beyazlı takımın taraftarları, sosyal medyadan bu transferi istemdiğini ifade etmişti. Caner'in olası Beşiktaş transferinin yatması halinde, yıldız oyuncu'nun Emre Belözoğlu'nun yanına gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 12:09
Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Tecrübeli yıldızın adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılırken iki kulübün taraftarları da büyük bir isyan başlattı.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Taraftarlar Caner Erkin'i takımlarında görmek istemediklerini belirtince Galatasaray cephesi masadan kalktı.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

TEPKİLERE RAĞMEN CANER ERKİN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Taraftar tepkisine karşın Beşiktaş'ta Caner Erkin görüşmeleri devam ediyor.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Şenol Güneş'in onay verdiği deneyimli futbolcunun yarım sezonluğuna transfer edilmesi gündemde.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Bu arada Beşiktaşlıların kesinlikle istemediği Caner Erkin için bir transfer opsiyonu daha gündeme geldi.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

CANER ERKİN BEŞİKTAŞ OLMAZSA BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATACAK
Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi halinde tecrübeli sol bek, Başakşehir'e imza atacak.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Hasan Ali Kaldırım ile vedalaşmaya hazırlanan İstanbul ekibi, Caner Erkin ile prensipte anlaştı.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Akşam'ın haberine göre, Emre Belözoğlu'nun transferine onay verdiği oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi neredeyse kesin gibi.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

43 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Caner Erkin 1,5 yıl formasını terlettiği Fatih Karagümrük ile 43 maça çıktı ve 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

CANER ERKİN KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 4 Ekim 1988'de doğdu.

Caner Erkin transferinde sürpriz! Beşiktaş derken Emre Belözoğlu...

Caner, Balıkesir'de dünyaya geldi.

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