Başakşehir'in Antalya kampı programı açıklandı!

Medipol Başakşehir, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 23 Kasım'da İstanbul'da toplanacak takım, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Voyage Belek Golf&Spa'da ilk kamp dönemini geçirecek.

Başakşehir ikinci kampını ise 6-13 Aralık tarihlerinde Maxx Royal Belek Golf Resort'ta yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, 1 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta üç hazırlık maçı yaparak sezonun ikinci yarısına hazırlanacak.