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Başakşehir'in Antalya kampı programı açıklandı!

2022 Dünya Kupası'nın başlayacak olması nedeniyle liglere ara verilirken, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir bu süreci iki etaplı kampla geçirecek.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:00
Başakşehir'in Antalya kampı programı açıklandı!

Medipol Başakşehir, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 23 Kasım'da İstanbul'da toplanacak takım, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Voyage Belek Golf&Spa'da ilk kamp dönemini geçirecek.

Başakşehir ikinci kampını ise 6-13 Aralık tarihlerinde Maxx Royal Belek Golf Resort'ta yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, 1 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta üç hazırlık maçı yaparak sezonun ikinci yarısına hazırlanacak.

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