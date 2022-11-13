Seviyeyi görmüş olduk!

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu karşılaşma sonunda çok üzgündü. Genç çalıştırıcı "Çok kolay bir maç oldu. Galatasaray, oyuncularımızın seviyesini bize gösterdi. Hepimizin haddini bilmesi gerektiğini bize gösterdiler. Seviyemizi gördük" dedi. Emre Belözoğlu, baskıya karşılık veremediklerini ve çok bireysel hata yaptıklarını belirtti.
Başakşehir'inhocası Emre Belözoğlu karşılaşma sonunda çok üzgündü. Genç çalıştırıcı "Çok kolay bir maç oldu. Galatasaray, oyuncularımızın seviyesini bize gösterdi. Hepimizin haddini bilmesi gerektiğini bize gösterdiler. Seviyemizi gördük" dedi. Emre Belözoğlu, baskıya karşılık veremediklerini ve çok bireysel hata yaptıklarını belirtti.