Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'in evinde Galatasaray'a 7-0'lık tarihi bir farkla mağlup olmasının ardından Turuncu-lacivertlilerin takım kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir tepki çeken ifadeler kullandı.

İŞTE EDA TEKDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

''7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor.''