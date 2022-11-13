GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir maçları, olur olmaz, puanlar nasıl olur derken bu hafta her şey bambaşka oldu. Kimse böyle skorlar beklemiyordu, bu gibi skorlardan daha çok olacak. Önümüzde uzun bir süre var, daha neler göreceğiz bu ligde.