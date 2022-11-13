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GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Necati Ateş karşılaşmayı değerlendirirken Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:36
GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi son maçını kazanarak puanını 27'ye yükseltti.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, TRT Spor'da Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

İşte Necati Ateş'in sözlerinden öne çıkanlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

"Galatasaray patlamayı hep erteledi. Alanya maçında 10 kişi kalınca, Karagümrük maçında müthiş bir oyun vardı böyle skor gelmedi. Hepimiz bekliyorduk ama Başakşehir'e karşı maçtan önce herhangi biri çıkıp da böyle olacak diyemezdi diye düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını bekliyordum ben onu söyleyeyim. Oliveira'nın şutuyla zaten 15. saniyede oraya oyunu yığarak başladılar zaten. Maçı kazanmaya geldiklerini gösterdiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Başakşehir'in ilk yarıda topla oynaması Galatasaray'a karşı iyi olabilir ama Galatasaray sürekli pozisyona girmesini bildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

3-0'la ilk yarı bitti zaten. İkinci yarıya çok rahat çıktılar. Galatasaray bugün neleri kazandı? Kerem'in bu performansını beklediler. Kerem sadece 2 golde yoktu, onun dışında yakaladığı tüm pozisyonları kendi aldı verdi ve bitirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray taraftarı nefret ediyordur Dünya Kupası başladığı için, tam forma giriyoruz derken. Çok önemli La Liga takımlarıyla hazırlık maçı yapacaklar Espanyol ve Villarreal'le.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir maçları, olur olmaz, puanlar nasıl olur derken bu hafta her şey bambaşka oldu. Kimse böyle skorlar beklemiyordu, bu gibi skorlardan daha çok olacak. Önümüzde uzun bir süre var, daha neler göreceğiz bu ligde.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Fenerbahçe yenildi diye taraftarları üzülmesin, böyle yorgun bir dönemde olabilir normaldir. Giresunspor Beşiktaş'ı da yenmişti. Ligimiz bu yüzden kaliteli zaten.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Galatasaray bol pozisyonla galip geldi bu sefer. Herkes doğru oyun oynadı, mesafeleri kapattı. Başakşehir'in ilk dakikalarda çok kolay içeri girmesi vardı. Sonra sonra her şey değişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

En çok ikili mücadele kazanan, en çok isabetli pas yapan, pozisyon bulan Galatasaray'ı izledik sonrasında. Neden bu skorun ortaya çıktığını da böyle anlatabiliriz.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor! Okan hoca bu hafta, geçen hafta da Volkan hocaya karşı istedikleri skoru alamadılar. Ligde de, Avrupa'da da çok iyi gidiyorlardı. Üst üste 2 maç kazanırlar yine her şey değişir. Emre hoca, Türkiye için bir değerdir. Böyle bir oyuncu grubuyla sahaya çıkması, Galatasaray'ın altında kalabilir demiştim maçtan önce, nitekim de öyle oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş'ten flaş sözler! "Emre hocayı kendi arkadaşları sevmiyor"

Icardi muhteşem oynadı, muhteşem bir asist yaptı. Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlattı bize. Çok haklı bir galibiyet aldı Galatasaray, takım performansı çok iyiydi. Okan hoca çok rahat bir maç yönetti kenarda."

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