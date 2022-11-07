Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız!

Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendileri adına ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini, ikinci yarı yaptıkları hamlelerin doğru hamleler olduğunu söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 01:10
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız!
Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, berabere bittiği için de mutlu olmadığını belirterek, "Bizim için 24. maç. Hem ligde hem Avrupa kupalarında iyi giden bir süreç vardı. 14-15 ay önce bu göreve geldiğimizden bugüne kadar gördüğüm en kötü ilk yarıyı oynayan takım vardı kendi adımıza. Söyleyebileceklerim bugün kazanan kaybeden kim varsa bizim adımıza ilk yarı kötü, ikinci yarı yaptığımız hamleler doğru hamleler oldu. Giren arkadaşlar katkı verdi. Berabere bittiği için de mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmamız gereken bundan daha iyi oyunlar oynamak. Yapabilecek gücümüz de var" dedi.

Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı.
DİĞER
Ünlü şarkıcı Hadise’nin şaşırtan güzellik sırrı: Yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum
Emre Belözoğlu basın toplantısında gazeteci ile tartıştı! "Beni niye çekiyorsun sen?"
Erman Toroğlu: F.Bahçe canla başla oynadı!
Sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temsilcilerimize UEFA'dan dev gelir!
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri!
Drogba müslüman mı oldu?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (7 Kasım)
Canlı altın ve dolar kuru (7 Kasım)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:14
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:10
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:07
F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı 23:57
Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! "Böyle bir kart olamaz" Toroğlu'dan Batshuayi yorumu! "Böyle bir kart olamaz" 23:54
Daha Eski
Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 23:37
Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! 23:32
Erman Toroğlu: F.Bahçe canla başla oynadı! Erman Toroğlu: F.Bahçe canla başla oynadı! 23:05
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! 22:58
İrfan Can Kahveci: Çok iyi mücadele ettik İrfan Can Kahveci: Çok iyi mücadele ettik 22:46
Serdar Aziz: Zor bir karşılaşmaydı Serdar Aziz: Zor bir karşılaşmaydı 22:40