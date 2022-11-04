Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ile Sivasspor, başarılı bir grafik çizdi.
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ile Sivasspor, başarılı bir grafik çizdi.
İki takımımız da zorlu gruplarını lider tamamlayarak son 32 turundan muaf oldu.
Temsilcilerimizin son 16 turundaki rakipleri 24 Şubat'ta çekilecek kura çekimi ile belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını lider bitirerek bir üst tura yükselen Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.
Bu turda; UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımların yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren ekipler play-off turu oynayacak.
Play-off turunun 8 galibi ise Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takımla son 16 turunda eşleşecek.
Öte yandan Konferans Ligi'nde play-off oynayacak olan Trabzonspor, bu turu geçip son 16'ya kalırsa Sivasspor veya Başakşehir ile aynı ülke takımlarının bu turda eşleşememesi nedeniyle karşı karşıya gelmeyecek.
Çeyrek finalde ise aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmeleri mümkün hale gelecek.
İŞTE SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirerek play-off oynamaya hak kazanan takımlar:
Trabzonspor (son 16'da Başakşehir ve Sivasspor'la eşleşmeyecek)
Bodo Glimt
AEK Larnaca
Ludogorets
Braga
Sheriff
Lazio
Karabağ
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazananlar:
Fiorentina
Anderlecht
Lech Poznan
Partizan Belgrade
Dnipro-1
Gent
Cluj
Basel