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Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım

Başakşehirli Berkay Özcan, "Daha çok 3'üncü bölgeye girmeliyim. Hocam da böyle söylüyor. Sadece iyi oyun değil, goller de çok önemli benim için. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:39
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında Başakşehir sahasında İskoç ekibi Hearts'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, açıklamalarda bulundu. Grubu lider olarak bitirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Berkay Özcan, "Çok mutluyuz, gruptan çıkmak istiyorduk. Lider olarak çıktık, bu çok büyük bir başarı. Şimdi devam edeceğiz. Son 16 turuna kaldık. Maçlarımız Mart ayında. Önce lige konsantre olacağız. Sonrasında Mart ayında bakacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Takım olarak iyi çalıştıklarının altını çizen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok iyi çalışıyoruz. Antrenmanlarda da öyle. İyi bir takımımız var. Hocamızla beraber taktik olarak da çok iyiyiz. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

"DAHA ÇOK GOL ATMALIYIM"

İyi performansın yanı sıra skor katkısı yapmak istediğini dile getiren Berkay, "Artık ben de daha çok gol atmalıyım. Daha çok pozisyona, 3'üncü bölgeye girmeliyim. Hocam da böyle söylüyor. Sadece iyi oyun değil, goller de çok önemli benim için. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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