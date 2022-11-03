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BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden ve ülkemizi temsil eden Başakşehir, Hearts ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumun'nda oynanacak olan müsabakada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili düdük çalacak. Başakşehir, kazanarak tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:00
BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 48. MAÇ

Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

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