Başakşehir - Giresunspor maçı CANLI izle! (Başakşehir Giresunspor canlı anlatım) Süper Lig maçı izle

Başakşehir ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, kazanıp üst sıralara çıkmak istiyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor.
BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir:
Giresunspor:
BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.