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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe yorumu: Karşılığını aldılar

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Turuncu-lacivertliler müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Belözoğlu, yenilgiyi yorumladı. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 22:47
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe yorumu: Karşılığını aldılar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe, mesafeleri daraltıp, sizi boğmaya çalışıyor oyun içinde. Güçlü bir camia, tecrübeli teknik adamları var. Hareketsiz kaldığımız anlarda oyun Fenerbahçe'ye döndü. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyun anlamında gelişeceğimiz dönemler var önümüzde.

İki takım da hamlelerini yaptı. Fenerbahçe karşılığını aldı, biz alamadık. Oyunda memnun olduğum, memnun olmadığım anlar da var.

Hedeflerimiz var, en önemli hedeflerimizden biri Konferans Ligi'nde son 16'ya kalıp, ardından gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek. Avrupa'da oynayacak olan tüm takımlarımıza da başarılar dilerim.

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