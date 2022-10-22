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Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Fenerbahçe taraftarlarına çok müteşekkirim. Onlarla rakip olmak benim için kolay olmayacak. Ancak profesyonelliğimi yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 20:04