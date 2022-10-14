Lewa’nın yerine Harry Kane

ALMAN basını, Bayern Münih’in Barcelona’ya giden Lewandowski’nin yerini doldurmak için harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. Bavyera devinde bu bölge için ilk adayın Harry Kane olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, 29 yaşındaki İngiliz golcü için Tottenham’a 100 milyon euro’luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Alman basını, Bayern Münih'in Barcelona'ya giden Lewandowski'nin yerini doldurmak için harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. Bavyera devinde bu bölge için ilk adayın Harry Kane olduğu öne sürüldü. Alman ekibinin, 29 yaşındaki İngiliz golcü için Tottenham'a 100 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.