Dybala şoku!

Serie A'da 9. haftadaki Lecce maçında sakatlanan Roma'nın Arjantinli yıldız Dybala'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Dünya Kupası'nda da yer alamayacak olan 29 yaşındaki maestro, 11 maçta 7 gol, 2 asistle sezona çok formda başlamıştı.
Serie A'da 9. haftadaki Lecce maçında sakatlanan Roma'nın Arjantinli yıldız Dybala'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Dünya Kupası'nda da yer alamayacak olan 29 yaşındaki maestro, 11 maçta 7 gol, 2 asistle sezona çok formda başlamıştı.