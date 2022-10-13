Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Başakşehir maçı izle

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Başakşehir maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde A grubu 4. hafta maçında Rigas FS'yi konuk edecek olan Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Mücadeleyi Malta Futbol Federasyonu’ndan Philip Farrugia yönetecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:50
BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Başakşehir maçı izle

Başakşehir - Rigas FS maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 4. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir - Rigas FS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Rigas FS maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ONUNCU SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçta ise Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.

Spor CANLI YAYIN

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! Oyuncu Çisil Oral tam bir estetik harikası oldu!
Bayrampaşa'da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi!
Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Emre Belözoğlu'dan açıklama! "Gruptaki yerimizi..."
Başakşehir Ömer Ali ile sözleşme uzattı!
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Baraj doluluk oranları 13 Ekim 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman? Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman? 09:38
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? 09:19
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 08:54
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! 07:58
Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir 07:51
Fener'e yeni golcü! Fener'e yeni golcü! 06:34
Daha Eski
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:19
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:18
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:16
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:15
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13