SÜPER LİG HABERLERİ | Emre Belözoğlu Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, son 2 haftadaki hantal oyunlarına devam ettiklerini söyledi.

Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 2 haftadaki hantal oyuna devam ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz, bu yönde de planladığımız bir maçtı. Son iki haftadaki oyunun sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi." diye konuştu.

Sivasspor'un yakaladığı az pozisyonu gole çevirdiğini dile getiren genç teknik adam, "Bugün bize hem mesafe hem alan veren bir rakibe karşı çok rahat pozisyon üretebileceğimiz bir maçtı. İki haftadır olduğu gibi yine hantal oynadık, oyunu hızlandıramadık. daha fazla pozisyon üretebilirdik. Rakip çok fazla gelmeyi tercih etmedi. Geldiği pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u ilk galibiyetlerini aldıkları için tebrik ediyorum. Biz de bu sene ilk mağlubiyetimizi aldık. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncular olduğuna gayret edeceğiz. Kaybetmeyi çok doğal gören oyuncularla değil." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, teknik adam olarak kendisinin de hata yaptığını anlatarak, "Bizim hatalarımız var. Tercihlerimizde de bazı hatalar yaptık ama elimizden geldiğince pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup yolumuza devam etmek adına yine çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, kapalı savunmaları açmada sorun yaşadıkları yönündeki yorum üzerine, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine çalışıyoruz. Gösterdiğimiz opsiyonlar da var. Bu opsiyonlara sadık kalınlığında da pozisyonlar üretiyoruz. Ancak ne yazık ki bazen çok duygusal oynamaya çalışan futbolcular da oluyor. Bunu doğal da karşılamak lazım. Futbolcu bazen kendi ağırlığını oyuna koymak ister. Aslında herkes pozisyonlarına sadık kalsa rahatlıkla pozisyonlar üretebilecek ortamları son 2-3 maçta yakaladık. Ancak bazen kendi duygularıyla oynamak istiyorlar. Uzun süredir kazanan, bu öz güvenle oynamaya çalışan bir oyuncu grubu olduğu için bizim de motive etme ve oyuna sadık kalmaları konusunda zorlandığımız anlar oldu. Bir iki haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Kazanmayı istemek ve arzu etmek de çok değerli ve önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde çok istediğimizi düşünmüyorum"