Başakşehir - Sivasspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Başakşehir - Sivasspor karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muahmmed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Chouiar, Keny
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Ulvestad, Saba, Njie, Erdoğan, Yatabare
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Sivasspor maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.