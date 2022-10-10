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Başakşehir - Sivasspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 20:00
Başakşehir - Sivasspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Başakşehir - Sivasspor karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muahmmed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Chouiar, Keny

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Ulvestad, Saba, Njie, Erdoğan, Yatabare

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Sivasspor maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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