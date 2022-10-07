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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "FETÖ" davasını kazandı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu eski futbolcu Ümit Özat'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. Özat'ın, Belözoğlu'na yönelik olarak söylediği "FETÖ" iddiası ile "Lağım faresi" sözleri uzunca bir süre gündem olmuştu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:03
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "FETÖ" davasını kazandı!

Yeni sezonda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde iyi bir ivme yakalayan teknik adam Emre Belözoğlu, bir süredir meslektaşı olan Ümit Özat'la davalık olmuştu.

Özat'ın bir yayında Belözoğlu'ndan bahsederek "FETÖ" iddiasında bulunması ve "Lağım faresi" demesi ikili arasında gerilimi yükseltmişti.
Yayındaki ifadelerden ötürü Ümit Özat'a 5 kuruşluk tazminat davası açan Emre Belözoğlu, bugün mahkemenin kendi lehine verdiği kararı öğrendi.

İKİLİ ARASINDA NE OLMUŞTU?
Son dönemde internet üzerinden yaptığı yayınlarla sık sık gündeme gelen Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak "lağım faresi" deyip "FETÖ'cü" olmakla suçlamıştı.

Özat'ın yayın sırasında söylediği"Bunlar FETÖ'nin mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla" sözleri gündeme oturmuştu.

TAZMİNAT TUTARI DİKKAT ÇEKTİ
Emre Belözoğlu'nun avukatları Ümit Özat'ın açıklamaları sonrası Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edip 5 kuruşluk tazminat davası açma başvurusunda bulundu.

Bir süredir görülen davada karar bugün belli oldu. Çıkan kararda Emre Belözoğlu'nu "FETÖ'cü olmakla suçlayan ve "lağm faresi diyen" Özat'ın tazminet ödemesi hükmedildi.

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