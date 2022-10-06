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Emre Belözoğlu Rigas maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, Rigas'ın konuğu oldu. Mücadele 0-0 sonuçlanırken, teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 00:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 00:27
Emre Belözoğlu Rigas maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Riga'a konuk oldu. Mücadele 0-0'lık skorla sonuçlanırken teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.


İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Burada yapmamız gereken biraz daha hareketli oynamak ve kenarlara inmekti. Kenarlara indik, fakat ortada çok dağınık bir görüntü sergiledik."

"Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sağdık kalacağız."

"3 gündür hastayım, takımımla beraber olamadım. Bizim oyunumuzu bozup geçiş oyunlarıyla atak yapmaya çalışan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Merkezde dağınık bir görüntü sergiledik."

"RFS'in böyle oynamasını bekliyorduk. Grubun en önemli iki takımından da 1'er puan çıkardılar. Kendilerine göre bunu başarı sayabilirler."

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