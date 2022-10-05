Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta? | UEFA Konferans Ligi

Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 3. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. Başakşehir, kazanarak puanını 9 yapmak istiyor. Peki, Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

RIGAS FS (RFS) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak.