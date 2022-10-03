Haberler Başakşehir Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Son dakika spor haberleri... Medipol Başakşehir'le sezon başında sözleşme imzalayan Mesut Özil, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız futbolcu sahalardan 3 ay uzak kalacak. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:33
Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Hürriyet'te yer alan habere göre Mesut Özil bu sabah özel bir hastanede fıtık ameliyatı oldu.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

EN AZ 3 AY YOK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

MESUT ÖZİL KİMDİR?

15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya geldi.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Profesyonel futbol kariyerine Gelsenkirchen altyapısında başladı.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Türk asıllı futbolcu, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Orta sahada on numara mevkisinde forma giyen Mesut Özil, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Mesut Özil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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