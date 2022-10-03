Mesut Özil ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre Mesut Özil bu sabah özel bir hastanede fıtık ameliyatı oldu.
3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.
EN AZ 3 AY YOK
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklarken oyuncunun 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etmişti.
33 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'le sadece 21 dakika süre alabildi.
MESUT ÖZİL KİMDİR?
15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gelsenkirchen altyapısında başladı.
Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.
Türk asıllı futbolcu, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.
Orta sahada on numara mevkisinde forma giyen Mesut Özil, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Mesut Özil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...