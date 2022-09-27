Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! "Gözümüz karaydı"

"HERKES YEMEK YERKEN BEN YEMEDİM"

Zaman ve jenerasyon değişti. Dünya da değişti. Futbolcuyken, evlenmeden önce içki ya da sigara içen biri değildim. Uyku problemlerim vardı, tedavi gördüm ama beceremedim. Bir temizlikçi abla gelirdi. Şimdi olsa kendi fizyoterapistim, aşçım yanımda olurdu. Bunu evlendikten sonra öğrendim. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Toplumdaki gibi 'biz de futbolu seviyoruz' değil. Bedeni bir durum var, şöhret dışında. Doktora gittim. 40 yaşında bıraktım. 'İyi ki bıraktın' dedi bana doktor. Vücuda yük biniyor. Annem ve babamın rahatsızlıkları vardı. Ben bu işi, futbolu çok sevdim. Ben futbolcu olmayı çok sevdim. Gerekliliklerini yerine getirmezsen karşılığını alamazsınız. Akşam 10'da yattım sürekli. Herkes yemek yerken ben yemedim, gece geç dışarı çıkmadım. Bunlardan vazgeçtiğim için kariyerim daha uzun oldu.