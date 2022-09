Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, ikinci kez baba olma sevincini yaşadı. Amine - Mesut Özil çifti dünyaya gelen kız çocuklarına Ela ismini koydu. Özil, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı gönderiyle takipçileriyle paylaştı.



İŞTE MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI

Welcome to the world our little princess Ela❤️🤲🏼 pic.twitter.com/akCu7bZkH2