Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.