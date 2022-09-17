Haberler Başakşehir Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı evinde ağırlayan ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak tarihi bir zafer elde eden Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun başarılı performansı göze çarpıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA'nın o sıralamasında zirveyi de ele geçirmiş durumda. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:57
Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

UEFA Konferans Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren ve İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık net bir skorla deviren Medipol Başakşehir alkışları toplamaya devam ediyor.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Ülker puanına katkı anlamında sezon başından bu yana önemli işlere imza atan Emre Belözoğlu ve takımı, şimdiden 9.000 puan topladı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Ülke puanına bu sezon şu ana kadar en fazla katkı yapan takım olan turuncu-lacivertliler, 8 maçta 2 beraberlik, 6 galibiyet aldı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Teknik direktör Emre Belözoğlu da kariyerindeki ilk Avrupa kupaları sınavına başarıyla başladı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Futbolculuğunda 2 kez UEFA Süper Kupası kazanan ve 1 kez de UEFA Kupası kaldıran Emre Belözoğlu, hocalık döneminde de benzer bir yoldan gideceğinin sinyallerini verdi.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

21 MAÇ OLDU
Milliyet'in haberine göre Başakşehir, ayrıca AZ Alkmaar ve Benfica'dan sonra UEFA'nın tüm kulüp organizasyonları baz alındığında en fazla puan toplayan takımlar arasında geliyor.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Başakşehir bir yandan da yenilgisiz ilerliyor.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Lig ve Avrupa'da son 21 resmi maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 15 galibiyet 6 beraberlik yaşadı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Özellikle son 7 resmi maçta da gol yemeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri tarihi bir seri yakaladı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

4.800 PUAN TOPLANDI
Ülke puanı açısından çok önemli bir sezondan geçen Türkiye, 19. sıraya yükselerek umut veren bir tablo yakaladı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Avrupa kupalarında bu sezon şu ana kadar 4.800 puan toplayan Türkiye, en çok puan toplayan yedinci ülke oldu.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

İspanya, 5.571 puanla ilk sırada gelirken, Vaduz sayesinde Lihteştayn 5.500 puanla ikinci, Benfica'nın yıldızlaştığı Portekiz 5.333 puanla üçüncü, Çekya 5.250 puanla dördüncü, Belçila 5.200 puanla beşinci, İngiltere 5.000 puanla altıncı ve Türkiye 4.800 puanla yedinci sırada.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

EN ÇOK BAŞAKŞEHİR
Bu sezon 5 takımla Avrupa kupalarına başlayan Türkiye, Konyaspor'un elenmesiyle şu anda 4 temsilciyle yola devam ediyor.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Başakşehir, Konferans Ligi'nde namağlup ilerleyip 9.000 puan topladı ve ilk sırayı aldı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ama Avrupa Ligi'nde yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 7.000 puanla ikinci sırada.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Sivasspor, Cluj deplasmanında kazanarak moral buldu ve 3.000 topladı. Trabzonspor da Kızılyıldız galibiyeti sonra 2.500 puan yaptı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi sonrası Emre Belözoğlu'nun dev başarısı ortaya çıktı! UEFA'da lider

Elenen Konyaspor ise sezonu 2.500 puan ile kapatmıştı. Toplamda 24.000 puan elde edildi. 5 takıma bölünmesi sonucunda da 4.800'lük puan ortaya çıktı.

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