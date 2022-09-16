Haberler Başakşehir Şehir gürledi

Şehir gürledi

Avrupa’da bileği bükülmeyen turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi’nde ağırladığı Fiorentina’yı Serdar Gürler (2) ve Traore’nin golleriyle devirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Şehir gürledi

UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Başakşehir 2'de 2 yaptı: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 57'nci dakikasında Fiorentina kale sahasında oluşan karambolde topa son ayak koyan Serdar Gürler, kalecinin bacak arasından takımını öne geçirdi: 1-0.

GOLLINI'DEN HATA

Serdar Gürler, maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı... Başakşehir yarı alanından atılan uzun topu ceza sahası dışında karşılayan kaleci Gollini, diziyle kontrol ettiği meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken, araya giren Serdar topu çaldı ve boş kaleye gönderdi. Son gol 89'da Traore'den geldi. Szysz'in pasında Traore skoru belirleyen isim oldu: 3-0.

ÖZİL 2. YARIDA

Başakşehir'de hastalığı geçen Mesut Özil de maçın kadrosunda yer aldı. Emre Belözoğlu, hafta içinde takımla çalışan Mesut'u yedekler arasında tutarken, 82'de Münir'in yerine oyuna dahil etti.

4 DEĞİŞİKLİK

Emre Belözoğlu, Hearts maçına göre göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali , Duarte, Deniz ve Traore'nin yerine Caiçara, Touba, Berkay ve Münir'e ilk 11'de şans verdi.

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