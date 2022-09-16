Haberler Başakşehir Fatih Terim de tribündeydi

Fatih Terim de tribündeydi

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran Fatih Terim de Başakşehir-Fiorentina maçını stadyumda izleyenler arasında yer aldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Fatih Terim de tribündeydi
Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran Fatih Terim de Başakşehir-Fiorentina maçını stadyumda izleyenler arasında yer aldı. Dün adını taşıyan belgeseli dijital platformda yayımlanan ve büyük bir ilgi gören usta teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı. Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, karşılaşmayı tribünden takip etti.
DİĞER
Yabancı Damat’ın Mustafa’sı şimdi 30 yaşında! Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Ozan Uğurlu'nun değişimi sosyal medyayı salladı!
TOKİ’nin arsa fiyatları belli oldu! Ayda 937 liraya arsa! Konut arsasına kimler başvurabilir?
Beşiktaş'ta Ersin krizi sürüyor! "Ben sadece hakkımı istiyorum"
Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor
Şehir gürledi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Uzman öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayınlandı!
TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" 07:33
5 dakika olsa kazanırdık 5 dakika olsa kazanırdık 01:23
Müthiş dönüş! Müthiş dönüş! 01:22
Doğru kadro mu? Doğru kadro mu? 01:21
Kalite ve mücadele Kalite ve mücadele 01:20
Roma evinde rahat kazandı Roma evinde rahat kazandı 00:38
Daha Eski
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:37
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:34
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:33
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:31