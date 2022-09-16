Fatih Terim de tribündeydi

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran Fatih Terim de Başakşehir-Fiorentina maçını stadyumda izleyenler arasında yer aldı. Dün adını taşıyan belgeseli dijital platformda yayımlanan ve büyük bir ilgi gören usta teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı. Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, karşılaşmayı tribünden takip etti.