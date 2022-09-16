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Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir sahasında konuk ettiği Fiorentina'yı 3-0 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. İtalyan basını ise mağlubiyeti manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:04
Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

Başakşehir'in Fiorentina'yı yendiği maç İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o haberlerden bazıları...

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

ANSA

"Fiorentina Türkiye'de çöktü. Başakşehir 3-0 kazandı"

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

CORRIERE DELLO SPORT

"İtalyan kabusu, grup sonuncusu"

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

CORRIERE FIORENTINO

"Başakşehir-Fiorentina 3-0, İstanbul'da mor kabus. Avrupa'da karanlık gece"

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

FOOTBALL ITALIA

"Gollini'nin İstanbul'daki kabusu"

Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

LA NAZIONE

"Fiorentina, uzun yüzler ve kısa oyun. Uzun zaman önce başlayan bir kriz"

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