Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalyan basınında!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Satdı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin gollerini Serdar Gürler (2) ve Bertrand Traore attı.
Fiorentina'da Jonathan Ikone 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü.
İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.
Başakşehir'in Fiorentina'yı yendiği maç İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o haberlerden bazıları...
ANSA
"Fiorentina Türkiye'de çöktü. Başakşehir 3-0 kazandı"
CORRIERE DELLO SPORT
"İtalyan kabusu, grup sonuncusu"
CORRIERE FIORENTINO
"Başakşehir-Fiorentina 3-0, İstanbul'da mor kabus. Avrupa'da karanlık gece"
FOOTBALL ITALIA
"Gollini'nin İstanbul'daki kabusu"
LA NAZIONE
"Fiorentina, uzun yüzler ve kısa oyun. Uzun zaman önce başlayan bir kriz"
REPUBBLICA
"Türkiye'de derin bir gece. Başakşehir 3-0 kazandı"
SPORT MEDIASET
"Fiorentina, Türklerin karşısında çöktü"