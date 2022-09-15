Fatih Terim Başakşehir-Fiorentina maçını tribünden takip etti

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir ile eski takımı Fiorentina arasında oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesini tribünden takip etti.

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı.

Adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı.

Fatih Terim maç öncesi de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.