Emre Belözoğlu Fiorentina galibiyeti sonrası konuştu!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Fiorentina'yı konuk etti. Mücadele 3-0'lık sonuçla temsilcimizin lehine sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

"Benim teknik direktörlük anlayışım, karşındaki oyuncuya kendini iyi ifade etmek. Ne istediğimizi ekibimle birlikte oyuncularıma iyi anlattığımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor."

"Serdar Gürler, elinden gelen her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu. O da benim gibi başak burcu, duygusal. Dün doğum günüydü."