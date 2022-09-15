BAŞAKŞEHİR FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ilk maçında galip gelmişti. Başakşehir'de hedef kazanarak 2. galibiyerini almak. Başakşehir - Fiorentina maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fiorentina maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.